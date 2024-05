Lazio Sassuolo, Tudor PREOCCUPATO? Il mister lancia l’allarme: occhio a QUELL’ASPETTO. Le parole del tecnico

In casa Lazio è la vigilia del match contro il Sassuolo, valido per la 38esima di campionato. Igor Tudor, tecnico biancoceleste, analizza così il match contro la formazione dell’ex Ballardini.

COSA LO PREOCCUPA DEL SASSUOLO – «Se tu vedi la loro rosa non meritano la retrocessione. Non so che scelte faranno, ma non mi fido di niente e nessuno. Ho parlato con i ragazzi, c’è da battagliare e da guadagnare tutto nel calcio. Ci sono migliaia di esempi prese sotto gamba, la preparo come una finale perchè è giusto così».

QUI PER LA CONFERENZA INTEGRALE