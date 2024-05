Pellegrini: «Stagione difficile, vogliamo CHIUDERE in questo modo» Le parole del terzino biancoceleste

Cosi Luca Pellegrini, nel match program di Lazio-Sassuolo:

STAGIONE «Sappiamo che è stata una stagione difficile, molto complicata anche sotto l’aspetto emotivo. Ora però mancano gli ultimi 90′ da chiudere nel migliore dei modi»

QUALIFICAZIONE IN EUROPA LEAGUE- «Servirà prima di tutto una prestazione di livello contro il Sassuolo, non sarà una partita semplice: gli emiliani sono matematicamente retrocessi ma questo vuol dire anche che verranno all’Olimpico senza pensieri. Dobbiamo vincere per qualificarci alla prossima Europa League, una competizione da giocare fino in fondo, ricordando il percorso positivo fatto quest’anno in Champions League»

PROSSIMA STAGIONE «È stato un campionato fatto di alti e bassi, il prossimo anno dovremo avere più equilibrio nella concentrazione e nei risultati. A livello personale invece ho tanta voglia di diventare ancora più importante per questa squadra, farò tutto quello che chiede il mister per far sì che questo accada»