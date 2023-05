Lazio-Sassuolo, i precedenti: l’ultima affermazione dei neroverdi all’Olimpico è un ricordo amaro. Nel 2020 con un 2-1 in rimonta spensero le velleità scudetto dei capitolini

Mercoledì all’Olimpico la Lazio ospiterà il Sassuolo, solo dopo pochi giorni la sfida con l’Inter, gli uomini di Sarri si preparano ad affrontare un’altra gara importantissima in ottica Champions.

Nel complesso delle sfide giocate all’Olimpico i biancocelesti sono favoriti con 6 successi, 1 pareggio e 2 sconfitte. L’ultima sconfitta capitolina in casa contro i neroverdi, ha lasciato però particolarmente l’amaro in bocca, nel 2020 furono proprio loro con un 2-1 in rimonta a spegnere le velleità scudetto degli aquilotti. Ora i biancocelesti in questa sfida dovranno dare il massimo per riprendere la corsa verso un posto in Champions League.