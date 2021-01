Lazio Sassuolo, i biancocelesti bestia nera degli emiliani

La Lazio domani troverà il Sassuolo all’Olimpico, e al netto delle difficoltà di una partita contro una formazione con identità ben precisa, partirà per tentare di portare a casa tre punti. Come riporta Opta, il Sassuolo ha perso otto partite di Serie A contro la Lazio (3V, 3N): solo contro Juventus (11), Atalanta e Milan (9) i neroverdi hanno perso di più, ma in questo campionato hanno già giocato e perso contro tutte le tre le squadre. Inoltre, in Serie A a Lazio ha realizzato 31 gol in 14 sfide contro il Sassuolo per una media di 2.2 a partita: solo Juventus (38) e Atalanta (36) hanno segnato di più ai neroverdi.