Lazio-Sassuolo, Felipe Anderson: nessuno come lui. Il dato

Felipe Anderson ha sbloccato il risultato di Lazio – Sassuolo portando in vantaggio i biancocelesti.

Una bellissima stagione per il brasiliano che, da quando è tornato a indossare la maglia biancoceleste è stato l’unico giocatore ad aver segnato in ogni competizione. È senza dubbio la sua miglior stagione nella quale ha segnato dodici reti. Come ricorda la società tramite Twitter: