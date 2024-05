Verso Lazio-Sassuolo, emergenza in difesa RIENTRATA per Tudor: i dubbi di formazione per l’ultima gara dell’anno per i biancocelesti

Ancora due giorni e poi sarà tempo per la Lazio di chiudere nella stagione nella gara casalinga contro il Sassuolo, in programma domenica sera alle 20:45.

Come riporta il Corriere dello Sport, emergenza rientrata per Tudor in difesa, dopo che ieri sia Hysaj che Patric son rimasti a riposo in via precauzionale. Le loro condizioni non preoccupano, al massimo per domani dovrebbero riaggregarsi ai compagni e rispondere presente contro il Sassuolo.