Lazio, Sarrismo e tifosi: si è creato il legame perfetto

Finalmente i tifosi della Lazio sono un tutt’uno con la squadra e si godono l’evoluzione crescente del Sarrismo

i tifosi della Lazio stanno rispondendo continuamente presente in questo inizio di stagione. Come riferito dal Corriere dello Sport edizione romana, in casa biancoceleste si è ricreato quel connubio tanto invocato da Lotito negli scorsi anni.

A fare da collante c’è Maurizio Sarri e tutto ciò che deriva dalla sua filosofia calcistica: il Sarrismo, o l’evoluzione dello stesso, che sta portando la Lazio in una nuova dimensioni di gioco e soprattutto mentalità. I prodromi per una grande stagione ci sono tutti.