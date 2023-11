Lazio, attento Sarri: vietato sottovalutare la Salernitana, un dato parla chiaro

La Lazio si prepara alla gara contro la Salernitana, per i biancocelesti di Sarri vietato sottovalutare i granata, un dato parla chiaro

Il conto alla rovescia segna -7 e poi finalmente Salernitana e Lazio si incontreranno sul campo dello Stadio Arechi per dare il via alla gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Malgrado il divario in classifica (5 punti e ultima posizione per i campani, 17 e nona casella per i capitolini) per Sarri e i suoi sarà di fondamentale importanza non sottovalutare l’avversario.

All’incirca un anno fa infatti (era il 30 ottobre 2022) i granata furono capaci di vincere per ben 3-1 all’Olimpico contro i biancocelesti, con Immobile e i suoi che ebbero invece modo di rifarsi nella partita di ritorno. Da non sottovalutare poi il dato sui risultati in trasferta della Lazio di quest’anno, che fuori dalle mura amiche è riuscita a conquistare appena 6 punti in altrettanti incontri. Insomma, guai ad abbassare la guardia contro un avversario almeno sulla carta alla portata dei capitolini.