Lazio, priorità al derby: turnover integrale contro l’Az

La Lazio si appresta ad affrontare il doppio impegno con AZ Alkmaar e Roma: Sarri prepara due formazioni completamente diverse

Sarri sta preparando due Lazio completamente diverse per il doppio impegno con AZ Alkmaar e derby con la Roma.

C’è un’idea di formazione per il derby e un’altra, scontata e per esclusione, con l’Az, quando per la prima volta nella sua gestione Sarri potrebbe cambiare nove o dieci pedine. Il centrocampo sembra già fatto. Vecino, costretto a saltare la Roma per squalifica, giocherà in Olanda. L’uruguaiano si muoverà da mezzala destra, non da regista. Appare scontato l’impiego di Basic e sarà rilanciato anche Marcos Antonio. Cataldi (ginocchio dolorante) va preservato, Milinkovic e Luis Alberto si devono riposare: partiranno dalla panchina e poi chissà, magari entre-ranno in corsa o in caso di supplementari.