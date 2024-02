Lazio, Sarri può entrare nella storia: con quel traguardo eguaglierebbe Eriksson. Il dato sul tecnico toscano

Grande soddisfazione in casa Lazio per la vittoria contro il Bayern Monaco, che apre molti scenari in vista di una gara di ritorno che si preannuncia infuocata.

Quella sfida vale moltissimo e lo sa anche Maurizio Sarri, che in caso di qualificazione ai quarti di finale, eguaglierebbe il traguardo di Sven Goran Eriksson, unico tecnico a fare meglio alla guida dei biancocelesti raggiungendo i quarti di Champions League (stagione 99/00),