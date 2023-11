Lazio, Sarri spaventato dai calci piazzati della Roma: pensa a questo cambio di formazione. Ecco le possibili scelte del tecnico

Come riporta Il Corriere dello Sport, in centrocampo Guendouzi e Luis Alberto sono i favoriti ai lati di Rovella. Ma Vecino rimane una candidatura da non sottovalutare: è in ballottaggio con il francese, il suo utilizzo aiuterebbe Sarri sui calci piazzati, una delle armi migliori della squadra di Mourinho. La Lazio ha un deficit di centimetri accentuato rispetto agli avversari.