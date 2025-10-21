 Lazio, Sarri e la società si confrontano: obiettivi comuni e linee guida per ripartire. Tutte le ultimissime
2 ore ago

Lazio, faccia a faccia Sarri società: calciomercato e strategie al centro del confronto in casa biancoceleste. I dettagli

La Lazio si prepara a un confronto cruciale. Nelle prossime ore – forse già oggi – Maurizio Sarri incontrerà la dirigenza per fare il punto della situazione e chiarire alcuni aspetti rimasti in sospeso. Il clima resta sereno e il rapporto tra allenatore e società è solido, ma le recenti dichiarazioni del tecnico non sono passate inosservate a Formello e hanno suscitato qualche perplessità. Nonostante ciò, la volontà di proseguire insieme non è mai stata messa in discussione.

Il summit servirà anche a delineare le strategie per il mercato di gennaio, da sempre un tema delicato in casa biancoceleste. Le regole del gioco sono già definite: Sarri avrà l’ultima parola sulle cessioni, indicando i giocatori che non rientrano nei suoi piani, mentre per gli acquisti spetterà a lui segnalare i ruoli da rinforzare. Sarà poi la società a individuare i profili più adatti, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

Un equilibrio chiaro, che mira a garantire coerenza tecnica e condivisione nelle scelte. L’obiettivo è riallinearsi e ripartire compatti, ritrovando continuità e convinzione. Il confronto avverrà in un clima di rispetto e collaborazione, con la volontà di mettere tutto sul tavolo per evitare nuovi equivoci.

