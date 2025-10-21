Calciomercato Lazio, Sarri ha le idee chiare su come muoversi: questi gli obiettivi per rinforzare la rosa. Molto dipenderà anche dalle uscite

Calciomercato Lazio, Sarri chiede rinforzi: tensione con la società in vista di gennaio. Il tecnico si attende dei giocatori per alzare il livello.

Il calciomercato dellaLazio torna al centro delle discussioni a Formello. Dopo le parole di Maurizio Sarri pronunciate a Bergamo, il rapporto tra l’allenatore e la dirigenza sembra nuovamente sul filo della tensione. «Mi stanno dicendo che deciderò io chi è cedibile, se non mi prendono di nuovo in giro. Il mercato potrebbe essere libero», ha dichiarato il tecnico toscano dalla pancia della New Balance Arena, lasciando intendere che la fiducia nei confronti del club non è totale.

Già prima della gara con l’Atalanta, il direttore sportivo Angelo Fabiani aveva cercato di smorzare i toni, spiegando che «le valutazioni si faranno con Sarri, e se ci sarà bisogno di intervenire, lo faremo». Tuttavia, tra promesse e strategie, resta l’incognita su quanto effettivamente l’allenatore avrà voce in capitolo nelle scelte del calciomercato Lazio di gennaio.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società ritiene che l’organico sia già competitivo e non ha gradito le frecciate del tecnico. Claudio Lotito, dal canto suo, avrebbe garantito a Sarri maggiore libertà decisionale dopo le incomprensioni estive, ma in realtà non sembra disposto a concedergli “carta bianca”, temendo un aumento dei costi di gestione.

Sul piano tecnico, Sarri ha già individuato le priorità per il mercato invernale: un centrocampista mezzala e un nuovo attaccante. L’allenatore continua a ritenere Basic utile ma non sufficiente per rinforzare il reparto, mentre resta da chiarire la situazione di Dele-Bashiru, ancora fuori per infortunio. In avanti, Sarri sognerebbe un profilo come Insigne, ma questa idea non convince Fabiani, orientato su giocatori giovani e di prospettiva. Inoltre, il tecnico non escluderebbe la cessione di Castellanos e Tavares, se dovessero arrivare offerte adeguate.

Sul fronte societario, però, il calciomercato della Lazio dovrà fare i conti con le esigenze di bilancio. Lotito e Fabiani sono chiamati a garantire plusvalenze e sostenibilità economica. Due giocatori potenzialmente utili per generare entrate, Mandas e Dele-Bashiru, non sono attualmente valorizzati: il primo è finito ai margini, il secondo è fermo ai box.

La società dovrà inviare i conti aggiornati al 30 settembre alla nuova commissione di vigilanza, con scadenza a metà novembre. Solo allora si capirà se la Lazio potrà permettersi un mercato libero o sarà costretta a operare a saldo zero. Intanto, il clima resta teso: il calciomercato Lazio di gennaio si preannuncia caldo, dentro e fuori dal campo.