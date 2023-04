Lazio, Sarri sempre più nel cuore dei tifosi: il retroscena ad Auronzo. Sono bastate le parole del tecnico capitolino post Monza per raggiungere il picco delle emozioni per i tifosi laziali

Le parole di Maurizio Sarri dopo la vittoria contro il Monza hanno toccato immediatamente il cuore dei tifosi della Lazio, che l’hanno percepita come una vera e propria dichiarazione d’amore.

Come riporta Il Messaggero il tecnico capitolino, da sempre appassionato di letteratura, nel ritiro di Auronzo, nel 2021, incontrò un tifoso che gli si avvicinò per salutarlo e gli regalò il libro “Lazio Patria Nostra” di Mario Pennacchia. Dopo pochi giorni Sarri se ne era innamorato tanto che chiese allo stesso tifoso di poter leggere dei testi sullo storico ex tecnico della Lazio, Tommaso Maestrelli, così, il tifoso gli portò il libro “Uno più undici” di Franco Recanatesi. Ora, dopo un anno e mezzo, l’amore di Sarri per la Lazio è sempre più forte.