Lazio, con Sarri rivoluzione anche nella rosa: la lista delle partenze

Con il possibile arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, ci sarebbe una vera e propria rivoluzione anche per la rosa

La Lazio continua a trattare con Maurizio Sarri: i biancocelesti ormai sembrano decisi a puntare su di lui per la panchina e sembrano anche disposti ad accettare le sue richieste sul piano tecnico. L’allenatore, infatti, avrebbe in mente di attuare una vera e propria rivoluzione nella Roma biancoceleste, non solo dal punto di vista tattico.

Infatti, secondo quanto riportato da TuttoSport, mister Sarri vorrebbe cambiare radicalmente anche la rosa e avrebbe già in mente la lista dei possibili partenti. Giocatori come Patric, Hoedt, Escalante, Cataldi, Fares e Muriqi non rientrerebbero nei piani dell’allenatore toscano e potrebbero, dunque, lasciare la Lazio in caso di un suo arrivo.