Lazio, Sarri punta sul Made in Italy: Mancini sorride

Nella straordinaria prima parte di stagione della Lazio spicca l’alto numero di calciatori italiani impiegati: Sarri sorride

Nella bellissima Lazio di Maurizio Sarri, in piena zona Champions alla fine del girone d’andata, spicca l’alto numero di italiani impiegati, un vero e proprio zoccolo duro per il tecnico toscano.

Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana infatti, nella gara contro il Milan erano ben 5 gli italiani in campo: Provedel, Casale, Romagnoli, Cataldi e Zaccagni a cui vanno aggiunti Lazzari e ovviamente Ciro Immobile. Dal canto suo, Mancini può sorridere: la Lazio potrebbe fornire al tecnico la base per la Nazionale del futuro.