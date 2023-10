Lazio, Sarri punta il Sassuolo: due dubbi di formazione alla vigilia

Giornata di vigilia per Sassuolo-Lazio, due dubbi di formazione attanagliano il tecnico Maurizio Sarri, ecco le probabili scelte

Giornata di vigilia per la Lazio di Maurizio Sarri. Domani sera infatti, alle ore 20e45 i capitolini saranno ospiti del Sassuolo al Mapei Stadium. Una partita importante quella offerta dalla cornice dell’impianto sportivo emiliano, che potrebbe (in caso di esito positivo per gli ospiti) sancire la definitiva uscita dalla crisi di inizio campionato.

Due sono in modo particolare i dubbi di formazione che attanagliano il tecnico biancoceleste. Il primo riguarda la porta tra Provedel (infastidito da noie fisiche) e la possibile candidatura dal primo minuto per il secondo Sepe. L’altra incognita riguarda l’attacco e il duello Castellanos-Immobile. Ad ora Provedel e Castellanos sembrano indirizzati verso una maglia da titolare, ma la certezza completa la si avrà (naturalmente) a pochi minuti dalla gara.