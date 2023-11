Lazio, Sarri e Provedel si appellano ai tifosi: «Con il Feyenoord ci serve una cosa»

Sarri e Provedel chiedono aiuto ai tifosi, la richiesta specifica di tecnico e portiere della Lazio verso la gara di martedì con il Feyenoord

Intervenuti a Lsc dopo la sconfitta della Lazio contro il Bologna, sia Maurizio Sarri che Ivan Provedel si sono appellati al sostegno dei tifosi capitolini. Ecco le richieste verso la gara contro il Feyenoord.

IL TECNICO – «L’Olimpico martedì per noi sarà determinante. Spero che la nostra gente e il nostro popolo sia in grado di far diventare lo stadio un inferno come fanno i tifosi del Feyenoord quando andiamo a Rotterdam. Ne abbiamo bisogno, sarà una partita difficilissima ma con loro ce la possiamo fare»

IL PORTIERE – «Martedì io mi auguro che l’Olimpico sia tutto pieno per noi. È un momento in cui noi stiamo crescendo e lavorando duro. Visto il risultato di oggi potrebbe mancare un pizzico di entusiasmo, ma i nostri tifosi sanno come aiutarci per fare una grande partita».

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI MAURIZIO SARRI