Lazio, Sarri pianifica il futuro e manda un segnale a Lotito: «Questa squadra…». Le parole del Comandante sulla rosa e non solo

Come riporta il Corriere dello Sport, per la Lazio la vittoria a Torino può significare l’ennesima svolta per conquistare un posto nella corsa alla Champions e Sarri ne ha approfittato per inviare un segnale a Lotito: “Purtroppo in queste tre stagioni, per un motivo o per un altro, abbiamo sempre dovuto iniziare come se fosse un anno zero” ha spiegato il tecnico durante le interviste tv.

“Ma questo è un gruppo predisposto al lavoro, che ha voglia di crescere. Speriamo che l’evoluzione sia positiva e che l’anno prossimo non si riparta da zero“. L’opera di ringiovanimento della squadra proseguirà a luglio. Sarri vorrebbe già sapere i piani di Lotito per la prossima stagione, questa rosa se adeguatamente rinforzata può avere un futuro ambizioso.