Lazio, Sarri cerca la svolta dopo il ko di Como: «Credo in voi, rialziamoci subito». Ecco le parole del tecnico biancoceleste

La sconfitta contro il Como ha lasciato il segno in casa Lazio. Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste noto per il suo gioco organizzato e la cura maniacale dei dettagli tattici, non ha nascosto la propria delusione per una prestazione distante anni luce dagli standard fissati durante la preparazione estiva e nelle ultime settimane di allenamento.

Il tecnico toscano, reduce da un percorso di lavoro cominciato già dal ritiro precampionato e proseguito con impegno fino al test contro l’Atromitos, si è trovato di fronte a una squadra irriconoscibile. Persino il centrocampista Danilo Cataldi, ha definito “indegna” la prova dei compagni, presentandosi davanti alle telecamere con una franchezza apprezzata anche dai tifosi.

Sarri punta alla reazione contro l’Hellas Verona

Il “Comandante” – soprannome che i sostenitori gli attribuiscono per il suo carisma – ha già fissato l’obiettivo: voltare pagina in fretta. Sabato, all’Olimpico di Roma, arriverà l’Hellas Verona, e di fronte ai circa 35.000 spettatori attesi la Lazio dovrà ritrovare quella vittoria casalinga che manca dal roboante 5-1 contro il Monza del 9 febbraio.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nel discorso alla squadra Sarri ha guardato negli occhi i suoi uomini e ha detto: “Non siete quelli visti domenica. Io credo in voi, quindi rialziamoci subito.” Un messaggio diretto, che punta a risvegliare orgoglio e determinazione.

Obiettivo: cambio di marcia immediato

Il tecnico è consapevole dei limiti della rosa, soprattutto dopo un mercato estivo che non ha permesso innesti significativi. Tuttavia, crede fermamente che il gruppo possa offrire ben altro in termini di carattere e intensità. L’obiettivo è archiviare la serata negativa di Como e mostrare un atteggiamento completamente diverso, capace di far “brillare gli occhi” ai tifosi presenti il 31 agosto sugli spalti.

La sfida con l’Hellas Verona non sarà solo un test tecnico, ma soprattutto psicologico: un banco di prova per misurare la capacità della Lazio di reagire alle difficoltà e rilanciare la propria stagione. Sarri lo sa bene e, come sempre, ha già tracciato la rotta.