Lazio, Sarri operato con successo: dimissioni attese nelle prossime ore e quadro completo sul suo ritorno alla guida della squadra
Intervento per Sarri al Policlinico Tor Vergata: quando arriveranno le dimissioni e quali sono i tempi per rivederlo ad allenare la Lazio
La situazione in casa Lazio continua a essere complessa. Oltre alle polemiche arbitrali che, secondo il club, stanno compromettendo la regolarità del campionato, ieri Maurizio Sarri è stato sottoposto a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA al Policlinico Tor Vergata, necessario per trattare una fibrillazione atriale. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico potrebbe essere dimesso già oggi, qualora i medici confermassero il percorso clinico stabilito.
Il club ha fatto sapere che Sarri tornerà a guidare la squadra nei prossimi giorni, anche se non è stata indicata una data precisa. L’allenatore aveva previsto uno stop di due giorni e, con la squadra a riposo giovedì, non è escluso che possa rientrare in campo già venerdì. L’obiettivo è comunque averlo regolarmente in panchina domenica nella sfida contro il Napoli.
L’intervento era programmato da tempo: in più occasioni, al termine delle partite, Sarri era apparso affaticato, rinunciando anche alle interviste. Già a luglio aveva effettuato un controllo a Villa Mafalda dopo un lieve malore, salvo poi tornare subito al lavoro. Nel frattempo, la squadra è stata affidata al vice Ianni, affiancato dal collaboratore tecnico Pasqui, dai preparatori dei portieri Nenci e Viotti e dai preparatori atletici Losi e Ranzato.
