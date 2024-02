Lazio, Sarri non ha intenzione di cambiare il modulo: ma chiede una cosa ai suoi giocatori. I dettagli

Lazio, Sarri non ha intenzione di cambiare il modulo: ma chiede una cosa ai suoi giocatori. Ecco di cosa si tratta

Momento complicato per la Lazio. Come riporta Il Corriere dello Sport, la squadra tira poco e male: 243 conclusioni, di cui 101 fuori, 70 respinte e solo 72 in porta. Peggiorata la percentuale di realizzazione rispetto allo scorso anno e nella classifica delle grandi occasioni da gol occupa il dodicesimo posto.

Sarri ha bocciato subito il cambio di modulo, non avendo gli interpreti giusti. Manca un trequartista vero per passare al 4-2-3-1. Il 4-3-1-2, invece, prevede il sacrificio di un giocatore come Zaccagni e i centrocampisti che devono buttarsi in area con frequenza, caratteristica che manca a parecchi biancocelesti.

Nessun cambio modulo, dunque, ma solo qualche accorgimento. Il Comandante ha chiesto ai suoi esterni di muoversi diversamente e di attaccare meglio lo spazio oltre la linea difensiva. Negli ultimi minuti di Bergamo qualcosa si è visto dopo l’ingresso di Immobile. Prima dello scatto tattico però, servirà quello mentale.