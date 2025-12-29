Lazio, Sarri dovrà stare lontano dalla squadra per un paio di giorno: il tecnico si sottoporrà ad un intervento chirurgico. I dettagli

Lazio, Sarri costretto ad uno stop per un piccolo intervento chirurgico. Il tecnico ritornerà con la squadra prima della sfida contro il Napoli

Il finale del 2025 non sorride alla Lazio, che si avvia alla chiusura dell’anno tra risultati altalenanti e qualche difficoltà di troppo sul piano della continuità. A rendere ancora più particolare questo momento per il club biancoceleste c’è anche una notizia extra-campo che riguarda direttamente la guida tecnica della squadra. Non si tratta però di un imprevisto, bensì di un passaggio programmato da tempo e gestito con grande attenzione dallo staff medico e societario.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, nella giornata di oggi Maurizio Sarri si sottoporrà a un intervento chirurgico già pianificato. Un’operazione che terrà l’allenatore della Lazio lontano dai campi per un paio di giorni, ma che non dovrebbe avere conseguenze sul suo lavoro a medio termine. Durante la sua assenza, la squadra sarà affidata al vice Giovanni Ianni, figura di fiducia e profondo conoscitore dei meccanismi tattici voluti dal tecnico toscano.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

La società ha seguito passo dopo passo la situazione, rassicurando ambiente e tifosi sulle condizioni dell’allenatore. L’intervento, infatti, non desta particolari preoccupazioni e consentirà a Sarri di tornare regolarmente in panchina già per la prima grande sfida del nuovo anno. La Lazio potrà così contare sul proprio allenatore in occasione del match contro il Napoli, in programma il 4 gennaio, gara che aprirà ufficialmente il 2026 biancoceleste.

Non solo. Sarri ha già fatto sapere di voler essere presente nel breve ritiro obbligatorio previsto per sabato, momento fondamentale per preparare al meglio la delicata sfida contro la squadra guidata da Antonio Conte. Un segnale importante, che testimonia ancora una volta il forte legame tra l’allenatore e la Lazio, oltre alla volontà di non lasciare nulla al caso in una fase cruciale della stagione.

Sul campo, i biancocelesti sono chiamati a una reazione. Le ultime prestazioni non hanno pienamente soddisfatto tifosi e addetti ai lavori, e il nuovo anno rappresenta un’occasione per rilanciare ambizioni e obiettivi. Il ritorno di Sarri in panchina, dopo questo breve stop forzato, sarà un elemento chiave per ritrovare identità, ordine tattico e fiducia.

La Lazio guarda dunque al futuro con prudente ottimismo. Il 2025 si chiude con qualche ombra, ma anche con la consapevolezza di poter ripartire subito, affidandosi all’esperienza e alla guida del proprio allenatore. Il 2026 è dietro l’angolo, e per i biancocelesti rappresenta una nuova opportunità per rimettersi in corsa e tornare protagonisti.