Lazio, Sarri è inquieto sul futuro: una cosa lo disturba più di tutte

Lazio, Sarri è inquieto: c’è una cosa che lo disturba più di tutte. Il tecnico vorrebbe dare l’assalto al vertice ma…

Secondo il Corriere dello Sport Maurizio Sarri non sarebbe preoccupato del mercato Lazio in senso stretto, tuttavia lo disturba molto di più l’incertezza in cui è ripiombato negli ultimi mesi dopo un’estate in cui Lotito lo aveva in larga parte accontentato, seguito, ascoltato.

E’ il percorso che lo attrae, la programmazione che servirebbe alla Lazio per decollare e dare l’assalto al vertice. Da questo punto di vista non ci siamo ancora, non è quello che si aspettava e di cui aveva dialogato con Lotito l’estate scorsa.

Poi Sarri c’è rimasto male per il comunicato di qualche giorno fa. E come Lotito ha rinviato qualsiasi bilancio a fine stagione, lo stesso farà l’allenatore in ottica futuro. Non ci sono ruoli alla Ferguson in discussione.