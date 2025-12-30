Lazio, buone notizie dall'infermeria. Possibile recupero da parte di questi giocatori in vista della prossima giornata - Lazio News 24

Lazio, l’infermeria si svuota: Sarri ritrova i pezzi pregiati. La situazione attuale non lascia alcun dubbio

In casa Lazio finalmente si respira un’aria diversa. Dopo settimane di emergenza assoluta, con un centrocampo ridotto all’osso e assenze pesanti come quelle di Dele-Bashiru e Dia (impegnati in Marocco), la tempesta sembra essere passata. Se a Udine la Lazio ha dovuto raschiare il fondo del barile concedendo la prima chance stagionale a Belahyane e Noslin, la sfida contro il Napoli segna l’atteso cambio di rotta.

Per il big match contro i partenopei, la Lazio potrà infatti contare nuovamente sulla diga mediana titolare: Basic e Guendouzi hanno scontato le rispettive squalifiche e sono pronti a riprendersi le chiavi del reparto dal primo minuto. Ma la notizia che più scalda il cuore dell’ambiente Lazio riguarda Nicolò Rovella. Il regista, fuori dai giochi da esattamente 100 giorni, vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex Monza ha ripreso ad allenarsi parzialmente in campo; sebbene non abbia ancora minutaggio nelle gambe, l’obiettivo è la convocazione contro la Fiorentina per poi tornare pienamente a disposizione della Lazio l’11 gennaio nella trasferta di Verona.

Buone nuove arrivano anche dalla corsia laterale destra. La Lazio recupera pienamente Cancellieri e Isaksen, che dopo aver frequentato i box a fasi alterne, sono tornati a lavorare regolarmente in gruppo. Questa abbondanza permetterà a Sarri di gestire meglio le rotazioni in un gennaio di fuoco. Infine, occhi puntati su Noslin: l’olandese della Lazio affronta il Napoli con una statistica incoraggiante, vantando già tre gol e un assist nei precedenti contro le squadre di Antonio Conte. La risalita biancoceleste può ufficialmente cominciare.

