Lazio, Sarri guarda con fiducia all’infermeria: Isaksen, Patric e Vecino scaldano i motori. Tutte le ultimissime

La Lazio di Maurizio Sarri, reduce da un avvio di stagione altalenante, si prepara ad accogliere tre “nuovi acquisti” speciali: Gustav Isaksen, Patric e Matías Vecino. Non si tratta di colpi di mercato, ma di recuperi fondamentali dall’infermeria che potrebbero dare nuova linfa alla rosa biancoceleste già a settembre.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico toscano potrà presto contare su un innesto per reparto, colmando lacune che finora hanno limitato le rotazioni e la competitività della squadra.

Isaksen, il talento danese fermato dalla mononucleosi

L’esterno offensivo Gustav Isaksen (classe 2001), arrivato la scorsa stagione dal Midtjylland per portare velocità e imprevedibilità sulle fasce, è stato il più penalizzato. Dopo appena quattro giorni di ritiro estivo, la mononucleosi lo ha costretto a uno stop prolungato. Attualmente sta completando un lungo percorso di ricondizionamento atletico, con allenamenti differenziati e carichi ridotti. L’obiettivo è tornare al 100% e riconquistare un posto da titolare nelle gerarchie di Sarri.

Patric, il difensore spagnolo in cerca di continuità

Per Patric (classe 1993), difensore centrale spagnolo alla Lazio dal 2015, l’ultimo anno è stato un calvario. Operato alla caviglia a marzo, sembrava pronto al rientro, ma una lesione al retto femorale della coscia sinistra lo ha nuovamente fermato. La sosta di settembre dovrebbe restituirlo al gruppo, salvo imprevisti, offrendo a Sarri un’alternativa preziosa in una retroguardia che ha mostrato qualche fragilità.

Vecino, il centrocampista uruguaiano vicino al rientro

Il recupero più imminente è quello di Matías Vecino (classe 1991), centrocampista di esperienza internazionale e punto di riferimento per equilibrio e inserimenti. A differenza dei compagni, ha svolto buona parte della preparazione estiva e il suo protocollo riabilitativo è ormai alle battute finali. Dalla terza giornata di campionato dovrebbe essere nuovamente a disposizione a pieno regime.

Un settembre di rilancio per la Lazio

Il ritorno di questi tre giocatori rappresenta un’occasione d’oro per la Lazio, che potrà contare su maggiore profondità e soluzioni tattiche. Con Isaksen pronto a dare velocità, Patric a rinforzare la difesa e Vecino a garantire solidità in mediana, Sarri potrà finalmente avere a disposizione una rosa più completa per affrontare le sfide di campionato.