Lazio, Sarri non ha più dubbi: ecco a chi ha affidato le chiavi della mediana! Il motivo

In casa Lazio oramai il tecnico Maurizio Sarri non ha più dubbi: ecco a chi ha affidato le chiavi della mediana! Vediamo poi il motivo

La nuova stagione della Lazio si apre sotto la guida di Matteo Guendouzi, ormai diventato uno dei leader indiscussi della squadra di Maurizio Sarri. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, il centrocampista francese è stato l’unico a disputare l’intera partita nell’amichevole contro il Burnley, dimostrando una condizione fisica già allineata con i ritmi del campionato. Questo non è un episodio isolato: anche nel match contro l’Avellino, in programma a Frosinone, Guendouzi aveva giocato tutta la partita, mentre solo in Turchia aveva lasciato il campo per un breve riposo, cedendo il posto a Belahyane.

A Istanbul, Guendouzi ha mostrato nuovamente le sue doti di leader, confermando la sua versatilità e la sua capacità di coprire tutti i ruoli in mezzo al campo: difesa, costruzione del gioco, attacco e pressing. Questi sono gli aspetti che lo rendono perfetto per il gioco di Sarri. Nella passata stagione, in coppia con Rovella, ha gestito il centrocampo della Lazio fino a primavera, con un calo solo nelle ultime settimane del campionato.

Con una carriera che lo ha visto crescere nel PSG e giocare in club internazionali come Arsenal, Hertha Berlino e Marsiglia, Guendouzi è arrivato alla Lazio nel 2023, dove ha subito stabilito una forte connessione con Sarri. Durante l’esonero temporaneo dell’allenatore, il centrocampista aveva addirittura minacciato di lasciare il club, segno di un legame profondo.

L’aspetto su cui migliorare riguarda la fase realizzativa: nella scorsa stagione ha segnato solo una volta in 37 partite. Quest’anno, l’obiettivo è arrivare almeno a cinque gol, traguardo che risulterebbe cruciale per una Lazio con pochi realizzatori di talento. Con il club alla ricerca di un degno sostituto di Luis Alberto e consapevole della difficoltà di sostituire un giocatore come Milinković-Savić, Guendouzi rimane uno dei pochi profili internazionali di valore nella rosa. Se la squadra riuscirà a tornare in Europa e a rilanciarsi sotto Sarri, la sua permanenza a Roma potrebbe continuare ancora a lungo.