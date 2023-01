Lazio, Sarri ne ha solo uno fuori per il Sassuolo: le ultime direttamente da Formello. Ecco come stanno i biancocelesti

Pomeriggio di lavoro a Formello per la Lazio scandito da analisi video e prove tattiche. L’unico indisponibile per Sarri è Gila, out anche il giovane Bertini. Aggregato in prima squadra per la seduta di oggi anche il giovane classe 2004 Andrea Cannavaro, figlio di Fabio.