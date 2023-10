Lazio, Sarri guarda Gasperini: l’Atalanta è in emergenza in difesa

La Lazio di Sarri si prepara alla gara di Serie A contro l’Atalanta, la Dea è in emergenza in difesa e Gasperini rivoluziona la formazione

Ci siamo, dopo ore di attesa è finalmente arrivato il tempo di Lazio-Atalanta. Biancocelesti e nerazzurri si incontreranno questo pomeriggio alle ore 15 sul campo dello Stadio Olimpico in occasione della gara valida per l’ottava giornata di Serie A. Una sfida delicata per ambo gli allenatori, intenti ad inseguire i rispettivi obiettivi dopo un inizio di campionato diametralmente opposto per le due compagini.

Uno spunto interessante per la formazione allenata da Maurizio Sarri potrebbe a tal proposito arrivare dalla piena emergenza che la Dea sta attraversando in difesa. Come riportato dal Corriere della Sera infatti, la formazione lombarda dovrà fare a meno di Rafael Tolói. Proprio per questo Gasperini sarebbe pressoché obbligato a ridisegnare la propria linea difensiva.