Connect with us

News

Lazio, Sarri segnala ritardi negli esami medici: a Formello scoppia il caso! Le ultimissime sui biancocelesti

News

Lazio, per battere la Juve servirà un miracolo? Ecco l'opinione editoriale

News

Lazio, indagini sul rapporto ultras-calciatori: nel mezzo anche qualche biancoceleste

News

Calciomercato Lazio, Sarri prepara le prossime mosse. Cosa ha richiesto?

News

Convocati Lazio, la lista di Maurizio Sarri in vista della gara contro la Juve

News

Lazio, Sarri segnala ritardi negli esami medici: a Formello scoppia il caso! Le ultimissime sui biancocelesti

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Sarri
Cm Reggio Emilia 14/09/2025 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Formello sotto pressione: Sarri punta il dito sui ritardi medici, esplode il caso Lazio. Le ultimissime

Un problema evidente, accompagnato forse da qualche velata frecciata. A Formello i numerosi infortuni iniziano a destare preoccupazione e, nelle ultime settimane, hanno contribuito a creare tensioni interne tra i vari reparti. Lo staff medico, rappresentato dal dottor Rodia, ha ribadito la propria serenità, ma restano diversi punti poco chiari.

Giovedì il bollettino ufficiale parlava di una lesione al polpaccio per Nuno Tavares, mentre il giorno successivo Sarri, in conferenza stampa, ridimensionava l’allarme parlando soltanto di affaticamento.

Ancora più singolare il caso di Cancellieri, fermatosi a Bergamo. L’allenatore ha spiegato: “Matteo aveva qualche valore un po’ fuori regola. Però i risultati delle analisi fatte giovedì ci sono arrivate lunedì”. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, gli esiti sarebbero dunque giunti quando il giocatore aveva già disputato la partita, aggravando la sua situazione fisica.

LEGGI ANCHE – Lazio, ecco il summit di Sarri con la dirigenza: tracciate le linee guida per il mercato di gennaio

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.