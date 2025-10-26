Lazio, Sarri segnala ritardi negli esami medici: a Formello scoppia il caso! Le ultimissime sui biancocelesti

Formello sotto pressione: Sarri punta il dito sui ritardi medici, esplode il caso Lazio. Le ultimissime

Un problema evidente, accompagnato forse da qualche velata frecciata. A Formello i numerosi infortuni iniziano a destare preoccupazione e, nelle ultime settimane, hanno contribuito a creare tensioni interne tra i vari reparti. Lo staff medico, rappresentato dal dottor Rodia, ha ribadito la propria serenità, ma restano diversi punti poco chiari.

Giovedì il bollettino ufficiale parlava di una lesione al polpaccio per Nuno Tavares, mentre il giorno successivo Sarri, in conferenza stampa, ridimensionava l’allarme parlando soltanto di affaticamento.

Ancora più singolare il caso di Cancellieri, fermatosi a Bergamo. L’allenatore ha spiegato: “Matteo aveva qualche valore un po’ fuori regola. Però i risultati delle analisi fatte giovedì ci sono arrivate lunedì”. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, gli esiti sarebbero dunque giunti quando il giocatore aveva già disputato la partita, aggravando la sua situazione fisica.

