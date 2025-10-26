Lazio, ecco il summit di Sarri con la dirigenza: tracciate le linee guida per il mercato di gennaio

Mercato Lazio, Sarri detta le priorità: vertice con Fabiani e Lotito per il piano di gennaio. Tutti gli aggiornamenti

Giovedì l’incontro con Fabiani, venerdì quello con Lotito: è andato finalmente in scena il doppio faccia a faccia tra Maurizio Sarri e la dirigenza biancoceleste, al termine del quale il tecnico è apparso più disteso. Con il direttore sportivo si è iniziato a parlare di mercato, senza entrare troppo nei dettagli, in attesa di capire se a gennaio la Lazio potrà muoversi liberamente o soltanto a saldo zero.

Sarri ha chiesto di avere voce in capitolo sulle cessioni, e il campo sembra aver già indicato i nomi: Dele-Bashiru, mai convincente e ora fuori lista per infortunio, così come Noslin e Belahyane, utilizzati col contagocce. Secondo Il Corriere dello Sport, il tecnico vorrebbe rinforzi proprio in quei ruoli: una mezzala, un regista in più se Rovella non recupererà dalla pubalgia, e magari un terzino al posto di Tavares. Mau sarebbe disposto anche ad ascoltare offerte per Castellanos, ma solo con la garanzia di un sostituto all’altezza.

La società, invece, pensa a possibili uscite diverse: Mandas, Gigot e Isaksen (se troverà mercato). Nei prossimi incontri si cercherà un punto d’intesa. L’unico nodo resta Insigne: Sarri lo vorrebbe, Fabiani continua a frenare per motivi anagrafici. Rispetto all’estate, però, uno spiraglio si è aperto: l’operazione sarebbe possibile solo a parametro zero e con un taglio al monte ingaggi.

