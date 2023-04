Lazio, Sarri fa una richiesta a Lotito: ecco di cosa si tratta. Starebbe per arrivare un incontro per l’inserimento di una figura nuova all’interno della società

Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana il tecnico, Maurizio Sarri e il presidente Lotito continuano a vedersi e a parlare del futuro della Lazio, e starebbe per arrivare anche un incontro fra i due per programmare quanto chiesto dall’allenatore capitolino, ovvero l’inserimento di una figura come un club manager che possa aiutarlo magari curando i rapporti tra squadra e società.