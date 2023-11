Lazio, difesa in emergenza totale: Sarri pesca dalla Primavera per sopperire alle assenze nel reparto difensivo

Come rivela questa mattina Il Messaggero per sopperire alle assenze in difesa, Maurizio Sarri ha deciso di attingere al bacino della Lazio Primavera in vista del match con la Salernitana.

Per questo motivo è stato convocato anche Fabio Ruggeri, capitano dell’Under 19 biancoceleste.