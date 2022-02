Lazio, Sarri è il punto di riferimento: in attesa del rinnovo...

Ascolta la versione audio dell'articolo

In una stagione da montagne russe, l’unica garanzia per la Lazio è Maurizio Sarri che è sempre in attesa del rinnovo

In una stagione da montagne russe e vissuta tra celebrazioni e contestazioni, Maurizio Sarri è diventato il totem della Lazio. È lui il volto rassicurante di una Lazio dove comincia a profilarsi un’idea di squadra, un recupero proprio di quei giocatori almeno apparentemente meno “sarriani” come Lazzari e Luis Alberto, un pragmatismo di scelte, che guarda all’Europa da conquistare ma soprattutto alla squadra che verrà.

Come spiega Gazzetta.it, la Lazio che verrà che dovrebbe avere Sarri come punto fermo anche se il contratto per il rinnovo fino al 2025 è ancora in anticamera e questo genere di situazioni (Simone Inzaghi insegna) a Lotito non porta particolarmente bene. Il tecnico viene percepito come una garanzia. Garanzia di un progetto, anche di una strategia di mercato, lo stesso modo con cui ha archiviato gli affari mancati di gennaio, un “non ci casco” che non è stato né una difesa aziendalista dell’operato della sua società ma neanche un alzare le barricate per i giocatori che non sono arrivati. È sembrato quasi che il tecnico toscano volesse dire: ora pensiamo a lavorare, a crescere e ad andare in Europa, la rivoluzione può attendere. Ecco allora che Sarri diventa la polizza con cui la Lazio può disegnare il suo futuro.