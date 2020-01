Lazio, Sarri: «Le due sconfitte con loro sono state due parentesi»

Il tecnico della Juventus ha parlato ai microfoni di Sky nel post gara, esprimendo il proprio parere sulle inseguitrici Lazio ed Inter

La Juventus di Sarri sta prendendo sempre più forma, iniziando a conquistare punti importanti in ottica Scudetto.

I bianconeri vincono non proprio in scioltezza, ma l’allenatore è soddisfatto dei suoi ed a Sky ha parlato anche delle inseguitrici: «Le due partite con la Lazio le abbiamo sbagliate. Bravi loro ma ci abbiamo messo anche del nostro. Sono state due parentesi perché la squadra è in crescita. Oggi abbiamo vinto un partita sporca, avremmo dovuto chiuderla prima. In cosa dobbiamo crescere? Sicuramente di intensità mentale e nella gestione di certi momenti delle partite. Se mi fa più paura l’Inter o la Lazio? Ho paura di tante cose ma del calcio no. Chi mi piace di più? Sono due avversarie fortissime. Diciamo che i biancocelesti sono in un momento talmente strepitoso che si spera duri poco».