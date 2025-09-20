 Lazio, Sarri studia le mosse anti-Roma: Quel giocatore verso l’esordio dal primo minuto?
Connect with us

News

Lazio, Sarri studia le mosse anti-Roma: Quel giocatore verso l’esordio dal primo minuto?

News

Derby Lazio Roma: Rovella lotta contro la pubalgia, Sarri spera nel recupero

News

Lazio, Rovella in versione Jorginho: il dato che fa sognare il tecnico biancoceleste

News

Lazio, Gigot operato in Francia: ecco la strategia e scenari di calciomercato

News

Lazio Roma, Sarri presenta il derby della Capitale: quando e dove seguire la conferenza

News

Lazio, Sarri studia le mosse anti-Roma: Quel giocatore verso l’esordio dal primo minuto?

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Sarri
Cm Reggio Emilia 14/09/2025 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, Maurizio Sarri studia le mosse anti-Roma: Quel giocatore verso l’esordio dal primo minuto nella stracittadina?

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio e già protagonista di diversi successi nei derby capitolini, è al lavoro per definire la formazione che affronterà la Roma nel prossimo attesissimo confronto di Serie A. L’obiettivo è duplice: conquistare tre punti pesanti e confermarsi “l’uomo dei derby” biancocelesti.

Tuttavia, tra infortuni e condizioni fisiche non ottimali, alcune scelte sembrano obbligate, mentre altre restano in bilico fino alla rifinitura. Una delle decisioni più attese riguarda Reda Belahyane, centrocampista marocchino classe 2004, arrivato in estate e considerato una delle promesse più interessanti del vivaio internazionale. Da settimane Sarri ne elogia il talento e la maturità tattica, ma il suo debutto dal primo minuto dipenderà da un incastro preciso.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico toscano non intende rivoluzionare il centrocampo cambiando due interpreti su tre. La presenza di Belahyane sarà quindi legata al recupero di Nicolò Rovella, regista ex Monza, fondamentale per dare equilibrio e geometrie alla manovra. Se Rovella dovesse essere disponibile in cabina di regia, con Matteo Guendouzi – mezzala francese di grande dinamismo – confermato sul lato destro, allora le possibilità di vedere Belahyane titolare aumenterebbero sensibilmente.

A complicare i piani c’è la situazione di Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano arrivato in estate, che ieri non si è allenato per un problema fisico e resta in dubbio. Già contro il Sassuolo era stato sostituito all’intervallo, e le sue prestazioni nei primi due derby disputati con la maglia della Salernitana sotto la guida di Marco Baroni non avevano convinto.

Sarri, noto per la sua attenzione maniacale ai dettagli tattici e alla gestione delle energie, non vuole stravolgere l’assetto della squadra. La scelta finale potrebbe arrivare soltanto poche ore prima del fischio d’inizio, in base alle risposte fisiche dei suoi uomini chiave.

Il derby di Roma, oltre al valore simbolico, rappresenta uno snodo cruciale per la classifica e per il morale della Lazio. L’eventuale esordio di Belahyane dal primo minuto aggiungerebbe un elemento di curiosità e freschezza a una sfida già carica di tensione e aspettative.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.