Lazio, Sarri studia le mosse anti-Roma: Quel giocatore verso l’esordio dal primo minuto?

Lazio, Maurizio Sarri studia le mosse anti-Roma: Quel giocatore verso l’esordio dal primo minuto nella stracittadina?

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio e già protagonista di diversi successi nei derby capitolini, è al lavoro per definire la formazione che affronterà la Roma nel prossimo attesissimo confronto di Serie A. L’obiettivo è duplice: conquistare tre punti pesanti e confermarsi “l’uomo dei derby” biancocelesti.

Tuttavia, tra infortuni e condizioni fisiche non ottimali, alcune scelte sembrano obbligate, mentre altre restano in bilico fino alla rifinitura. Una delle decisioni più attese riguarda Reda Belahyane, centrocampista marocchino classe 2004, arrivato in estate e considerato una delle promesse più interessanti del vivaio internazionale. Da settimane Sarri ne elogia il talento e la maturità tattica, ma il suo debutto dal primo minuto dipenderà da un incastro preciso.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico toscano non intende rivoluzionare il centrocampo cambiando due interpreti su tre. La presenza di Belahyane sarà quindi legata al recupero di Nicolò Rovella, regista ex Monza, fondamentale per dare equilibrio e geometrie alla manovra. Se Rovella dovesse essere disponibile in cabina di regia, con Matteo Guendouzi – mezzala francese di grande dinamismo – confermato sul lato destro, allora le possibilità di vedere Belahyane titolare aumenterebbero sensibilmente.

A complicare i piani c’è la situazione di Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano arrivato in estate, che ieri non si è allenato per un problema fisico e resta in dubbio. Già contro il Sassuolo era stato sostituito all’intervallo, e le sue prestazioni nei primi due derby disputati con la maglia della Salernitana sotto la guida di Marco Baroni non avevano convinto.

Sarri, noto per la sua attenzione maniacale ai dettagli tattici e alla gestione delle energie, non vuole stravolgere l’assetto della squadra. La scelta finale potrebbe arrivare soltanto poche ore prima del fischio d’inizio, in base alle risposte fisiche dei suoi uomini chiave.

Il derby di Roma, oltre al valore simbolico, rappresenta uno snodo cruciale per la classifica e per il morale della Lazio. L’eventuale esordio di Belahyane dal primo minuto aggiungerebbe un elemento di curiosità e freschezza a una sfida già carica di tensione e aspettative.