Lazio, Sarri: «L’aspetto difficile è non giocare per oltre 50 giorni»

Maurizio Sarri parla in conferenza stampa della difficoltà dei giocatori di ritornare in campo dopo la pausa dei mondiali

Alla conferenza pre-partita il tecnico della Lazio parla anche delle difficoltà che i giocatori possono incontrare ritornando in campo dopo oltre 50 giorni

PAROLE– «L’aspetto difficile è non giocare per oltre 50 giorni. Tutto quello che puoi cercare di simulare ha una valenza non massimale perchè non ci sono punti in palio. Chi entra dal Mondiale avrà qualche ripercussione, inevitabilmente, sia a livello fisico che mentale. Chi torna dalla squadra vincitrice può essere galvanizzato, gli altri sono delusi. Milinkovic e Vecino devono smaltire un pò di delusione, Sergio ha anche qualche acciacco. Stanno migliorando ma non sono al 100%».