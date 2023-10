Lazio, Sarri chiama e i nuovi rispondono: ora il mercato dà ragione a Lotito

I nuovi acquisti del calciomercato rispondono finalmente presente, ora Maurizio Sarri ha a disposizione la vera Lazio voluta da Claudio Lotito

Come recita il famoso detto: «meglio tardi che mai». Dopo un inizio con il freno a mano tirato ora la Lazio sembra aver (finalmente) iniziato a premere il piede sull’acceleratore. Nell’ultima settimana i biancocelesti hanno infatti infilato l’importante successo in Champions League e la fondamentale vittoria in campionato contro l’Atalanta.

Protagonisti assoluti a tal proposito proprio gli ultimi arrivati del calciomercato capitolino, sempre pronti a dare una mano a Maurizio Sarri come evidenziato dal patron Lotito al Messaggero.

I COLPI DI MERCATO – «Adesso cosa dicono del mercato? Non solo del Taty. Avete visto Guendouzi, Rovella, Isaksen che partita hanno fatto?».