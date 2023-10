Lazio, Sarri a Formello: nuova strategia e un dato da migliorare 

La Lazio di Maurizio Sarri è tornata a Formello, il tecnico vuole insistere su un aspetto particolare per migliorare un dato

Ci siamo, la Lazio è pronta per tornare a lavorare in quel di Formello. Nella giornata di oggi infatti, è prevista una doppia seduta di allenamento per i biancocelesti, a cui farà seguito una pausa invece per il weekend.

Lo sa bene il tecnico Maurizio Sarri, che secondo quanto riportato stamane da Il Messaggero, sarebbe impegnato proprio in questi istanti per migliorare un aspetto deficitario della propria rosa: la fase difensiva. I dati segnano ben dodici gol subiti ed un solo clean sheet confezionato in questo avvio di stagione. Casale e Romagnoli sono avvisati: da adesso non sono più concesse sbavature.