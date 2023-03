Lazio, Sarri a lavoro nella sua villa all’Olgiata: ecco la tabella Champions. Il tecnico ha stilato una personale tabella di marcia

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, nella sua villa all’Olgiata ha stilato una personale tabella di marcia.

Lo scorso anno il tecnico centrò 21 punti nelle ultime 11 giornate ovvero una media di 1,91, che in teoria potrebbe bastare per raggiungere il traguardo, la squadra biancoceleste oggi ne ha 52, arriverebbe a 73 al fotofinish, ovvero la quota Champions delle ultime cinque stagioni di Serie A. Tranne il campionato con la Juve, nel triennio di Napoli Sarri collezionò addirittura una media dai due punti in su, che darebbe quasi la certezza di una qualificazione centrata.