Lazio, sarà terza fascia in Champions League: ecco le possibili avversarie della squadra di Sarri

Sarà Champions League per la Lazio di Sarri, che partirà in terza fascia al momento dei sorteggi per la fase a gironi della prossima edizione.

Come riporta il Corriere dello Sport, ecco quali sarebbero le potenziali avversarie per la prima e la seconda fascia.

PRIMA FASCIA-: Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia ed eventualmente Feyenoord (se l’Inter non vincesse la Champions League)

SECONDA FASCIA- Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal e Shakhtar Donetsk (se i nerazzurri non dovessero vincere a Istanbul)