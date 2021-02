Lazio-Sampdoria: le scelte di Claudio Ranieri per il match

Anche la Sampdoria si sta preparando alla sfida di sabato contro la Lazio: Claudio Ranieri sta valutando le scelte migliori per la formazione

Giornate di allenamento per Lazio e Sampdoria in vista della sfida di sabato pomeriggio all’Olimpico. La squadra di Simone Inzaghi si è allenata oggi al centro sportivo di Formello in vista della gara, così come i blucerchiati. Il tecnico doriano Claudio Ranieri, in questi giorni sta valutando le migliori scelte per la formazione da schierare contro i biancocelesti.

In particolare, si sta concentrando sulla difesa. Infatti, contro la Lazio potrebbero partire titolari nel reparto arretrato Omar Colley e Maya Yoshida. Il duo difensivo, come riportato da sampnews24.com, ha regalato 3 vittorie in campionato alla Samp. Per questo, nella sfida di sabato, Ranieri potrebbe affidarsi a loro due.