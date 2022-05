Lazio, la volata finale può regalare a Sarri un risultato che manca da 7 anni

Sono 7 anni che la Lazio non riesce a fare più punti nel girone di ritorno rispetto a quello d’andata: Sarri può riuscirci

Sampdoria, Juventus e Verona: sono queste le tre avversarie della Lazio da qui fino alla fine del campionato. La squadra biancoceleste vuole chiudere al meglio, un finale di stagione importante che sia la base per un nuovo inizio. In mezzo c’è anche un curioso record: i biancocelesti – negli ultimi 7 anni – non hanno mai fatto più punti dell’andata.

Con mister Inzaghi non è mai successo, adesso a Sarri servono 4 punti per arrivare a quota 32: uno in più rispetto ai 21 dell’andata.