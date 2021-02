A poche ore dal fischio d’inizio di Lazio-Sampdoria, i due allenatori, Inzaghi e Ranieri, stanno ultimando le loro scelte di formazione

Ormai ci siamo, mancano solamente poche ore al via di Lazio-Sampdoria, gara valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A. Una partita fondamentale per la squadra biancoceleste, decisa a rientrare pienamente nella corsa Champions. In questi momenti, dunque, i due allenatori stanno ultimando le scelte di formazione in vista del match.

Per Simone Inzaghi ci saranno diverse assenze e, di conseguenza, dovrà puntare su un terzetto difensivo totalmente inedito. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al fianco di Acerbi, infatti, ci saranno Musacchio a sinistra e Patric a destra. Ecco, dunque, le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2) – Reina; Musacchio, Acerbi, Patric; Lulic, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Marusic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

SAMPDORIA (4-2-3-1) – Audero; Augello, Colley, Yoshida, Bereszyński; Silva, Thorsby; Jankto, Ramirez, Damsgaard; Keita. All.: Ranieri.