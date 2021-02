Lazio-Sampdoria, probabili formazioni: Musacchio e Patric in difesa

A due giorni dalla sfida dell’Olimpico tra Lazio e Sampdoria, ecco le probabili formazioni delle due squadre

Mancano ormai solamente due giorni al match dell’Olimpico tra Lazio e Sampdoria: la gara sarà valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A. In questa settimana, i due allenatori, Simone Inzaghi e Claudio Ranieri, hanno preparato la sfida. Il tecnico biancoceleste sta valutando le possibili scelte e sembra intenzionato a schierare titolari in difesa Musacchio e Patric, al fianco di Acerbi.

Ecco, dunque, le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2) – Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic Savic, Escalante, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Muriqi. All.: Inzaghi.

Sampdoria (4-4-2) – Audero; Bereszyński, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Keita. All.: Ranieri.