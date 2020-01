Lazio, Jony verso la maglia da titolare: in campo dal primo minuto contro la Samp

Chance per Jony dal primo minuto: il giocatore può partire titolare nella gara di sabato tra Lazio e Sampdoria

72 palloni giocati, 47 passaggi riusciti e 3 assist: questi sono i numeri di Jony, al termine di Lazio-Cremonese. Inzaghi lo stima, ha capito che gli serve solo tempo per ambientarsi e trovare la giusta fiducia e sta pian piano raccogliendo i frutti dal lavoro fatto insieme, nonostante il ruolo di quinto non sia il suo.

Come riporta il Corriere dello Sport, il test fatto in Coppa Italia potrebbe esser ripetuto anche sabato con la Sampdoria: in assenza di Lulic, dovrebbe esser lui a viaggiare sulla fascia sinistra per la definitiva consacrazione.