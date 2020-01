Lazio Sampdoria, la Polisportiva all’Olimpico

Continua l’iniziativa che coinvolge tutta la Polisportiva all’interno delle partite della Lazio: sabato ci saranno dimostrazioni allo stadio

Come è già successo nelle scorse partite casalinghe, alcune sezioni della Polisportiva Lazio faranno della dimostrazioni prima della partita per avvicinare i tifosi anche agli altri sport.

Come riporta il sito ufficiale della famiglia biancoceleste, a partire dalle 13:30, in vari settori dello stadio Olimpico, avverranno delle presentazioni delle varie sezioni in modo tale che tutti possano conoscere la bellezza degli altri sport. In Tribuna Monte Mario ci sarà la Lazio Automobilismo con tre auto d’epoca, in Tevere la Lazio Pallavolo e Taekwondo, in Curva Nord la Lazio Calcio a 8, e a bordo campo la Lazio Ciclismo. Tutte le sezioni poi rimarranno per sostenere la squadra di Inzaghi in un autentico tripudio bianco azzurro.