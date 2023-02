Lazio-Sampdoria, il precedente: nel 2015 lo show di Felipe Anderson

Lazio-Sampdoria, in occasione della sfida di lunedì contro i liguri il match program della Lazio ricorda la straordinaria partita di Anderson

Lunedì sera allo stadio Olimpico arriva la Sampdoria, e la Lazio non può permettersi di sbagliare se vuole rimanere in zona Champions. Per uno dei giocatori biancocelesti, i blucerchiati sono un dolce ricordo.

Si tratta di Felipe Anderson, e il match program ricorda la sua straordinaria prestazione nel 2015 con la Sampdoria tanto da essere paragonato quel giorno da Sinisa Mihajlovic a Cristiano Ronaldo, grazie a due assist e un gol. Il primo cross lo fa a Parolo che al 38′ riesce ad insaccare in rete, il secondo lo fa invece a Djordjevic dopo uno spettacolare coast to coast.

Il brasiliano va anche in gol grazie a un gran bolide dalla lunga distanza.