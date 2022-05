Lazio Sampdoria, i tifosi tornano all’Olimpico: l’obiettivo del club biancoceleste

Per la sfida di sabato tra Lazio e Sampdoria, i tifosi biancocelesti torneranno all’Olimpico. L’obiettivo del club

Dopo aver dissertato l’Olimpico nella partita contro il Milan, i tifosi della Lazio torneranno allo stadio per il match di sabato sera contro la Sampdoria. E il club biancoceleste, come riportato da Il Messaggero, avrebbe un obiettivo minimo in mente. Ovvero raggiungere almeno i 30mila tifosi presenti sugli spalti, il massimo raggiunto da quando la capienza è stata aumentata al 100%.

Un picco nella vendita dei biglietti c’è stato, con oltre 10mila tagliandi venduti. Ma l’impennata è previsto per dopo la giornata di giovedì.