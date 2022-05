Lazio Sampdoria, i tifosi rispondono presente: il dato sui biglietti venduti

Lazio Sampdoria, i tifosi rispondono presente: ecco l’ottimo dato emerso finora sui biglietti venduti

Dopo la protesta andata in scena contro il Milan e il sold out del settore ospiti a La Spezia, i tifosi della Lazio sono pronti a ripopolare l’Olimpico. Sabato sera la squadra di Sarri affronterà la Sampdoria, per cercare di conquistare i tre punti e continuare a coltivare ambizioni europee. Il dato sul numero dei biglietti venduti fino a questo momento è ottimo.

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, poco meno di 20mila tagliandi sono stati venduti e si conta di arrivare a 40mila entro sabato sera.